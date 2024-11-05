В Омской области отремонтировали четыре километра трассы Называевск-Исилькуль

В Омской области завершился ремонт еще на двух участках трассы Называевск-Исилькуль, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Ремонтные работы велись на участках 69−70 кв и 70−72 км трассы. До этого дорожники завершили ремонт на 35−37 км в границах Называевского района. Сейчас же рабочие обновили трассу в границах Исилькульского района.
Теперь ремонт трассы продолжится в 2025 году. В планах у дорожников обновление участков трассы на 37−43 км. Еще через год рабочие отремонтируют участки дороги на 43−45 км.