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В Омской области отремонтировали четыре километра трассы Называевск-Исилькуль

Работы велись на двух отрезках трассы.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершился ремонт еще на двух участках трассы Называевск-Исилькуль, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ремонтные работы велись на участках 69−70 кв и 70−72 км трассы. До этого дорожники завершили ремонт на 35−37 км в границах Называевского района. Сейчас же рабочие обновили трассу в границах Исилькульского района.

Теперь ремонт трассы продолжится в 2025 году. В планах у дорожников обновление участков трассы на 37−43 км. Еще через год рабочие отремонтируют участки дороги на 43−45 км.