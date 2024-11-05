Понтонная переправа через Лену открылась в районе села Тутура

Понтонная переправа через реку Лена открылась в районе села Тутура. Как сообщили в тг-канале Дирекция автодорог, переезд находится на восьмом километре трассы Жигалово-Казачинское в Жигаловском районе.
— С сегодняшнего дня, 5 ноября, по понтонной переправе открыто движение транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн, — сказано в сообщении.
Превышение грузоподъемности может вывести переправу из строя и создать трудности в транспортировке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области открыли торги на строительство моста через реку Витим. Построить объект планируют до 2028 года.