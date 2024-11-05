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Понтонная переправа через Лену открылась в районе села Тутура

Проехать могут авто грузоподъемностью до 10 тонн.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Понтонная переправа через реку Лена открылась в районе села Тутура. Как сообщили в тг-канале Дирекция автодорог, переезд находится на восьмом километре трассы Жигалово-Казачинское в Жигаловском районе.

— С сегодняшнего дня, 5 ноября, по понтонной переправе открыто движение транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн, — сказано в сообщении.

Превышение грузоподъемности может вывести переправу из строя и создать трудности в транспортировке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области открыли торги на строительство моста через реку Витим. Построить объект планируют до 2028 года.