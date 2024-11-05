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Сколько телефонов без проблем можно ввозить в Узбекистан? Рассказываем

Ввоз мобильных телефонов в Узбекистан подчиняется строгим правилам, и каждый, кто пересекает границу, должен знать установленные нормы.

Итак, сколько телефонов можно ввозить без дополнительных проблем? В зависимости от способа въезда в страну существуют чёткие нормы, которые ограничивают количество устройств, которые можно ввезти без уплаты таможенных пошлин. Например, прилетая на самолете, вы можете ввезти два телефона, а при пересечении границы пешком или автомобиле — только один. Рассказываем подробнее.

Правила ввоза телефонов

На самолёте: Если вы въезжаете в Узбекистан самолётом, то можете привезти с собой до двух телефонов без уплаты таможенных пошлин.

На поезде, автотранспорте или пешком: При пересечении границы наземным транспортом или пешком разрешается ввозить один телефон раз в шесть месяцев без уплаты пошлин.

Важные ограничения и требования.

Помимо лимита по количеству устройств, существует ограничение по стоимости ввозимых товаров:

  • Самолёт — товары на сумму до 2000 долларов.
  • Поезд — товары до 1000 долларов.
  • Автотранспорт и пеший переход — товары до 300 долларов.

Регистрация телефонов и система UzIMEI

Независимо от количества устройств, все телефоны, ввозимые в Узбекистан, должны быть указаны в пассажирской таможенной декларации. Эти данные потребуются для обязательной регистрации устройства в системе UzIMEI — без этой регистрации телефон не будет функционировать в местных сетях.

Если количество или стоимость телефонов превышает установленные нормы, не стоит скрывать устройства: лучше честно указать их в декларации. В случае превышения лимита система UzIMEI потребует оплату таможенных сборов в размере 30% от стоимости устройства перед его регистрацией.

Проверка и покупка телефонов в Узбекистане

Если вы покупаете телефон в Узбекистане, особенно у частных лиц, на рынках или в онлайн-магазинах, обязательно проверьте, зарегистрирован ли он в системе UzIMEI. В случае отсутствия регистрации вы будете обязаны оплатить таможенные сборы, что может значительно увеличить стоимость покупки.

Рекомендации

Чтобы избежать лишних расходов и проблем на таможне, следуйте этим советам:

  • Заранее укажите все устройства в декларации.
  • Проверьте регистрацию телефонов, купленных в Узбекистане.
  • При необходимости обращайтесь за помощью в круглосуточный колл-центр Таможенного комитета Узбекистана по номеру 11−08.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете ввезти устройства в Узбекистан без проблем и лишних затрат.

таможня