Сколько телефонов без проблем можно ввозить в Узбекистан? Рассказываем

Итак, сколько телефонов можно ввозить без дополнительных проблем? В зависимости от способа въезда в страну существуют чёткие нормы, которые ограничивают количество устройств, которые можно ввезти без уплаты таможенных пошлин. Например, прилетая на самолете, вы можете ввезти два телефона, а при пересечении границы пешком или автомобиле — только один. Рассказываем подробнее.