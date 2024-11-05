Сколько телефонов без проблем можно ввозить в Узбекистан? Рассказываем

Итак, сколько телефонов можно ввозить без дополнительных проблем? В зависимости от способа въезда в страну существуют чёткие нормы, которые ограничивают количество устройств, которые можно ввезти без уплаты таможенных пошлин. Например, прилетая на самолете, вы можете ввезти два телефона, а при пересечении границы пешком или автомобиле — только один. Рассказываем подробнее.
Правила ввоза телефонов
На самолёте: Если вы въезжаете в Узбекистан самолётом, то можете привезти с собой до двух телефонов без уплаты таможенных пошлин.
На поезде, автотранспорте или пешком: При пересечении границы наземным транспортом или пешком разрешается ввозить один телефон раз в шесть месяцев без уплаты пошлин.
Важные ограничения и требования.
Помимо лимита по количеству устройств, существует ограничение по стоимости ввозимых товаров:
- Самолёт — товары на сумму до 2000 долларов.
- Поезд — товары до 1000 долларов.
- Автотранспорт и пеший переход — товары до 300 долларов.
Регистрация телефонов и система UzIMEI
Независимо от количества устройств, все телефоны, ввозимые в Узбекистан, должны быть указаны в пассажирской таможенной декларации. Эти данные потребуются для обязательной регистрации устройства в системе UzIMEI — без этой регистрации телефон не будет функционировать в местных сетях.
Если количество или стоимость телефонов превышает установленные нормы, не стоит скрывать устройства: лучше честно указать их в декларации. В случае превышения лимита система UzIMEI потребует оплату таможенных сборов в размере 30% от стоимости устройства перед его регистрацией.
Проверка и покупка телефонов в Узбекистане
Если вы покупаете телефон в Узбекистане, особенно у частных лиц, на рынках или в онлайн-магазинах, обязательно проверьте, зарегистрирован ли он в системе UzIMEI. В случае отсутствия регистрации вы будете обязаны оплатить таможенные сборы, что может значительно увеличить стоимость покупки.
Рекомендации
Чтобы избежать лишних расходов и проблем на таможне, следуйте этим советам:
- Заранее укажите все устройства в декларации.
- Проверьте регистрацию телефонов, купленных в Узбекистане.
- При необходимости обращайтесь за помощью в круглосуточный колл-центр Таможенного комитета Узбекистана по номеру 11−08.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете ввезти устройства в Узбекистан без проблем и лишних затрат.