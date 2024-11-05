Житель Гродно вызвал милицию из-за валявшихся за диваном евро. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
По данным ведомства, около 02.49 5 ноября мужчина, проживающий по улице Врублевского, сообщил в милицию о том, что у него пропали 200 евро. Гродненец подозревал в краже денег своего знакомого. Говорится, что в момент осмотра квартиры милиционеры нашли деньги. Оказалось, что 200 евро упали за диван.
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