Житель Гродно вызвал милицию из-за валявшихся за диваном евро

По данным ведомства, около 02.49 5 ноября мужчина, проживающий по улице Врублевского, сообщил в милицию о том, что у него пропали 200 евро. Гродненец подозревал в краже денег своего знакомого. Говорится, что в момент осмотра квартиры милиционеры нашли деньги. Оказалось, что 200 евро упали за диван.