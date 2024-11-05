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Житель Гродно вызвал милицию из-за валявшихся за диваном евро

Гродненец ночью вызвал милицию из-за евро за диваном.

Источник: Комсомольская правда

Житель Гродно вызвал милицию из-за валявшихся за диваном евро. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По данным ведомства, около 02.49 5 ноября мужчина, проживающий по улице Врублевского, сообщил в милицию о том, что у него пропали 200 евро. Гродненец подозревал в краже денег своего знакомого. Говорится, что в момент осмотра квартиры милиционеры нашли деньги. Оказалось, что 200 евро упали за диван.

Ранее в Гродно холодильник упал и придавил пенсионерку, когда она его передвигала.

Тем временем под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом.

Также мы писали, что минчанка украла три пачки порошка на глазах у посетителей магазина низких цен.