Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что впереди у белорусов длинные выходные: с 7 по 10 ноября. Так, рабочая пятница, 8 ноября, будет перенесена на субботу, 16 ноября. В пресс-службе уточнили, кому из белорусов не нужно будет выходить на работу.
Речь идет о тех, у кого 8 ноября выпало на период отпуска — трудового или социального. Работать в рабочую субботу, 16 ноября, не нужно будет и тем, у кого пятница попала на период временной нетрудоспособности. Также нерабочим днем 16 ноября будет и для тех, кто был принят на работу с 11 по 15 ноября.
В Минтруда отметили, что работать 16 ноября не нужно тем, у кого на указанную дату попал день отпуска. Также не выйдут на работу белорусы, у которых указанная дата совпала с больничным. Однако если 8 ноября попало на служебную командировку, повышение квалификации, профессиональную подготовку или переподготовку, то 16 ноября будет рабочим днем.
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