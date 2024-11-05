Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября

Речь идет о тех, у кого 8 ноября выпало на период отпуска — трудового или социального. Работать в рабочую субботу, 16 ноября, не нужно будет и тем, у кого пятница попала на период временной нетрудоспособности. Также нерабочим днем 16 ноября будет и для тех, кто был принят на работу с 11 по 15 ноября.