Главное за неделю: коллаборация Инстасамки и «Ленинграда», новый альбом от Tyler, The Creator и «Вечерний Звук»

Наконец-то настал ноябрь — пора снегодождя и бессолнечных дней. Однако уже совсем скоро лужи застынут, а города осветятся гирляндами. Пока чарты еще не заполонили рождественские хиты, не забудьте насладиться угрюмой и страшноватой атмосферой осени, а то потом целый год по ней будете скучать. Что произошло на последней неделе октября в музыкальном мире, помимо празднования Хеллоуина, читайте в нашем новом дайджесте.
Новости недели Инстасамка ведет переговоры, чтобы стать новой солисткой «Ленинграда».
Никто не ожидал и даже не предполагал, но Инстасамка и «Ленинград» собираются выпустить совместный альбом. Даже тяжело представить, как будет звучать эта коллаборация. Так и зачем гадать, ведь из сообщений, последовавших за этой внезапной новостью, стало известно, что лонгплей увидит свет уже 8 ноября.
Tyler, The Creator выпустил новый альбом CHROMAKOPIA Соцсети Tyler, The Creator.
Тайлер решил немного нарушить правила и выпустить альбом CHROMAKOPIA не в пятницу, как повелось у артистов, а в понедельник. Наверное, чтобы поклонники не расслаблялись и внимательно прослушали весь альбом. Так что, любители концептуальных лонгплеев, плюс еще один объект для ваших исследований.
Первый за девять лет альбом женской поп-группы Reflex выйдет в ноябре Reflex (Ирина Нельсон) на церемонии закрытия Всероссийской спартакиады, 29 августа 2022 года.
Рамиль Ситдиков/РИА Новости.
Несмотря на то что группа Reflex регулярно радует нас своими синглами, полноформатного релиза от нее мы не слышали с 2015-го. Но уже скоро коллектив, состоящий из одной вокалистки Ирины Нельсон, это исправит. Когда точно выйдет новый альбом и какие треки в него войдут, пока неизвестно. Нам остается только гадать, будет ли грядущий лонгплей звучать как ностальгия по 2010-м или как новая страница в истории группы.
Совместный альбом Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary» выйдет 13 декабря Доктор Дре и Снуп Догг выступают на Super Bowl, 13 февраля 2022 года.
Kevin C. Cox/Getty Images.
Если долго ждать и надеяться, то высока вероятность, что любимые музыканты рано или поздно анонсируют дату долгожданного релиза. Вот и мы теперь уже точно знаем, что совместный альбом Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary» увидит свет 13 декабря. Ожидания, конечно, большие, ведь известно, что пластинка станет продолжением хитового дебютника Снуп Догга Doggystyle (1993).
Николай Басков и Джиган выступили на юбилейном «Вечернем Звуке» Николай Басков, Джиган.
Ирина Полярная.
Каждый «Вечерний Звук» — это праздник, но в этот раз торжество вышло на другой уровень. Все-таки в десятый раз артисты собрались вместе, чтобы представить свои новые треки. На сцену пространства Звук Студио в этот раз вышли Николай Басков, Серега, NILETTO, Джиган, Seville (Artik&Asti), Алсу и другие. Узнать, какие песни они исполнили, можно здесь.
Релиз недели.
Хаски — Шансон 2.
Хаски.
Рэпер покусился на один их самых неизменных жанров российской музыки — на шансон. Вышло совершенно что-то необычное даже для самого Хаски — электроника, смешанная с народной чувствительностью. Эту комбинацию дополняет лирика, напоминающая старые романсы: «Эти влюбленные глаза, коленок нежные овалы, на шее ласковый пушок как выветрить из головы?».
Весьма вероятно, что в будущем мы услышим больше игр Хаски с новым для него жанром, ведь недавно он сам пообещал выпустить «шансон-ипишку».
Материал недели «Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за октябрь 2024 года ANNA ASTI.
Страница ANNA ASTI в VK.
Мы понимаем, что у вас есть своя жизнь и вы могли каким-то образом пропустить возвращение Леди Гаги и ANNA ASTI. Чтобы вы не выпадали из музыкальной повестки, Звук Медиа собрал главные тренды и треки октября в одной статье. А если вы заслушали до дыр хиты этого месяца, то в материале вы найдете подборку перспективных артистов, которые освежат ваш плейлист.
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
Полный доступ к Звуку открывается подпиской «СберПрайм». Самое классное: в нее уже входят и другие сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.