Главное за неделю: коллаборация Инстасамки и «Ленинграда», новый альбом от Tyler, The Creator и «Вечерний Звук»

Несмотря на то что группа Reflex регулярно радует нас своими синглами, полноформатного релиза от нее мы не слышали с 2015-го. Но уже скоро коллектив, состоящий из одной вокалистки Ирины Нельсон, это исправит. Когда точно выйдет новый альбом и какие треки в него войдут, пока неизвестно. Нам остается только гадать, будет ли грядущий лонгплей звучать как ностальгия по 2010-м или как новая страница в истории группы.