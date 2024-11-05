Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля закрылся на зиму

Напомним, что Боевой ход кремлевской стены, протяженность которого составляет 2 113 метров, ежегодно закрывают на зиму после ноябрьских праздников. Это обусловлено обледенением ступеней в Кремле на перепадах высот. Сами ступени — каждая по 40 см в высоту — сделаны из известняка, который легко впитывает влагу и зимой покрывается толстой ледяной коркой. Ходить по такому покрытию опасно.