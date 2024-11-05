Военный комиссар Москвы рассказал о ходе осеннего призыва

Подчеркну, что к таким призывникам может применяться ряд административных мер. Это запреты на выезд из страны, регистрацию транспорта и ряд других мер. Например, они не смогут заключить кредитный договор или договор займа, могут быть ограничены в правах на управление транспортом. Не говоря уже о том, что неявка в военкомат предусматривает штрафы, а злостным уклонистам грозит уголовной ответственностью.