Военный комиссар Москвы рассказал о ходе осеннего призыва

"1 октября стартовал осенний призыв на воинскую службу. Москвичи, подлежащие призыву, уже получили повестки о необходимости явиться в военкомат. В этом году мы дополнительно оповещаем призывников о необходимости явки в военкомат с помощью госуслуг и SMS-сообщений. Отдельно мы отправляем SMS тем призывникам, кто получил повестку, но не пришел в военкомат.
Подчеркну, что к таким призывникам может применяться ряд административных мер. Это запреты на выезд из страны, регистрацию транспорта и ряд других мер. Например, они не смогут заключить кредитный договор или договор займа, могут быть ограничены в правах на управление транспортом. Не говоря уже о том, что неявка в военкомат предусматривает штрафы, а злостным уклонистам грозит уголовной ответственностью.
Ограничительные меры могут применяться даже к тем призывникам, которые не явились в военком без умысла. Поэтому я призываю всех москвичей, которые получили повестку, приехать (в сборный пункт военного комиссариата города Москвы на ул. Угрешская, д. 3, стр. 1) и решить все вопросы по срочной службе в армии", — прокомментировал Локтев.
Военный призыв в России проходит дважды в год: весной и осенью. Осенний призыв традиционно продлится с 1 октября до 31 декабря.