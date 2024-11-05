За четыре дня в Ростове из-за ветра упали 155 деревьев и 14 конструкций

С 1 по 4 ноября от жителей Ростова-на-Дону поступило больше 15 тысяч обращений, 169 из которых касались последствий сильного ветра. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, за четыре дня под порывами стихии упали 14 легких конструкций и 155 деревьев. Рухнувшие стволы повредили 21 транспортное средство.
— Движение общественного транспорта не нарушено, пострадавших и погибших нет. Ликвидацией последствий занимаются 415 человек, используется 82 единицы техники. Работы по распилу деревьев и вывозу порубочных остатков выполнили по 144 адресам, на контроле остается 25, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Глава ростовской администрации добавил, что ветровой нагон привел к повышению уровня воды в реке Дон до 172 см, но подтоплений не фиксировали.