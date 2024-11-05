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Памятник Великой Отечественной войны восстановили в Эхирит-Булагатском районе

На реставрацию выделили 1,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Хабаровск Эхирит-Булагатского района восстановили памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, объект возвели в рамках мероприятий «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы Приангарья «Комплексное развитие сельских территорий».

Данный проект помогает не только сохранить памятники, но и повлиять на патриотическое воспитание молодежи.

— На работы выделили 1,2 миллиона рублей. Из них 840 тысяч взяли из областного бюджета, оставшаяся часть — средства местного бюджета и внебюджетных источников, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Специалисты установили новую стелу, плиты с именами участников войны. Также обновили тротуарную плитку, заменили ограждения, озеленили прилегающую территорию, установили малые архитектурные формы и освещение.

Часть работ выполнила инициативная группа, в состав которой вошла администрации Ново-Николаевского муниципального образования и главы крестьянских хозяйств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ежегодно врачам Иркутской области удается спасти около пяти тысяч пациентов с инсультом.