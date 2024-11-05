На границе Казахстана и России скопилось около 280 грузовиков

АЛМА-АТА, 5 ноя — РИА Новости. Порядка 280 грузовых автомобилей скопилось на пункте пропуска «Курмангазы» на казахстанско-российской границе из-за ремонта на трассе Атырау — Астрахань, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана в Telegram-канале.
«На пункте пропуска “Курмангазы” Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ. Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау — Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств».
Поясняется, что пропускная способность данного пункта пропуска составляет 200 автомобилей в сутки, при этом ежедневно на него прибывает 250 — 300 машин. «Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди “CarGoRuqsat”, которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска “Курмангазы” она действует с 9 сентября текущего года. На данный момент проблем, связанных с электронной очередью нет, у всех водителей имеются талоны прохождения», — сообщили в комитете.
В пресс-службе отметили, что комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска.