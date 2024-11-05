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Тим Ламбезис заявил, что группа As I Lay Dying продолжит свое существование

Фронтмен американского металкор-бэнда As I Lay Dying Тим Ламбезис планирует набрать новых музыкантов в команду для продолжения групповой деятельности. Это решение он принял после ухода из коллектива нескольких участников.

Источник: Звук

Фронтмен американского металкор-бэнда As I Lay Dying Тим Ламбезис планирует набрать новых музыкантов в команду для продолжения групповой деятельности. Это решение он принял после ухода из коллектива нескольких участников.

В настоящее время Тим Ламбезис является единственным исполнителем As I Lay Dying. Музыкант поделился эмоциями по поводу сложившейся ситуации в своем заявлении, опубликованном в соцсетях.

Я полностью поддерживаю решение каждого из ребят уйти и считаю, что на данный момент это лучше для всех. С учетом сказанного моя дверь всегда будет открыта для прямого обсуждения любых вопросов, поскольку я считаю, что прекращение общения само по себе приводит ко многим проблемам.

Тим Ламбезис.

фронтмен As I Lay Dying.

Ламбезис также написал, что в течение всей истории As I Lay Dying музыканты приходили в группу и уходили из нее, чтобы «воплотить в жизнь видение», которое было у него в голове.

Сначала As I Lay Dying покинул басист Райан Нефф, затем его решение поддержали гитарист Кен Сьюзи и барабанщик Ник Пирс. Последним из группы ушел гитарист Фил Сгроссо.