Тим Ламбезис заявил, что группа As I Lay Dying продолжит свое существование

Я полностью поддерживаю решение каждого из ребят уйти и считаю, что на данный момент это лучше для всех. С учетом сказанного моя дверь всегда будет открыта для прямого обсуждения любых вопросов, поскольку я считаю, что прекращение общения само по себе приводит ко многим проблемам.