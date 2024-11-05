На Урале многодетные мамы смогут выиграть квартиру на викторине «Опорный край»

«Союз женщин России и мы, региональное отделение Женского движения “Единой России”, поддержали обращение к губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву о проведении масштабного торжественного мероприятия в День матери. Поэтому в конце ноября мы будем проводить этот замечательный праздник и чествовать женщин, которые воспитывают детей», — сказала председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина.