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В Самаре появился первый центр помощи бывшим осужденным «Опора»

Центр пробации торжественно открыли в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Центр «Опора», в котором помощь будут получать бывшие осужденные, торжественно открыли в Самаре. Проект реализуют благотворительный фонд «Ника» с УФСИН Самарской области. Закон о пробации вступит в силу с 1 января 2025 года, они коснется тех, кто раньше отбывал наказание в тюрьме, и кому требуется помощь с адаптацией.

— В центр пробации могут попасть те, у кого нет своего жилья, нет работы, — рассказал начальник УФСИН Самарской области Алексей Климов.

Каждую заявку будут рассматривать отдельно. В центре пробации человеку найдут работу по профессии, предоставят жилье. При этом все бытовые вопросы будут лежать на самом бывшем осужденном. Он сможет находиться в центре пробации до года. В центре «Опора» есть своя кухня и спортзал. Там бывшие осужденные смогут получить и помощь психолога, чтобы восстановить утраченные социальные связи.