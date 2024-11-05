В Самаре появился первый центр помощи бывшим осужденным «Опора»

Каждую заявку будут рассматривать отдельно. В центре пробации человеку найдут работу по профессии, предоставят жилье. При этом все бытовые вопросы будут лежать на самом бывшем осужденном. Он сможет находиться в центре пробации до года. В центре «Опора» есть своя кухня и спортзал. Там бывшие осужденные смогут получить и помощь психолога, чтобы восстановить утраченные социальные связи.