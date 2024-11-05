Электропоезд «Казань — Нижний Новгород» опоздал на 4 часа

Электропоезд «Казань-Нижний Новгород» прибыл на конечную станцию с опозданием на четыре часа и семь минут. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, задержка произошла по техническим причинам.
Для дальнейшего рассредоточения пассажиров электропоезда были задействованы четыре автобуса Нижегородского пассажирского автопредприятия и один автобус Горьковской железной дороги.
Два пассажира были бесплатно отправлены до станции Вязники на фирменном поезде № 31/32 «Вятка» сообщением Киров-Москва«. По сообщению пресс-службы Горьковской железной дороги, “Горьковская железная дорога приносит извинения за причиненные пассажирам неудобства”.
Ранее мы сообщали, что межрегиональный электропоезд из столицы Приволжья в столицу республики Татарстан перевез 310 тысяч человек с начала 2024 года.