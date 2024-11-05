В Красноярске ограничили движение в переулке Телевизорный

Рабочие полностью перекрыли участок от здания № 9 до № ⅗, а на участке длиной 35 метров около дома № 9, стр. 1 сузили дорогу. Для объезда организовали двухстороннее движение по переулку — от пересечения с проездом в районе Телевизорной, 4 до пересечения с улицей Высотная.