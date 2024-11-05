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В Красноярске ограничили движение в переулке Телевизорный

Это связано с ремонтом теплосетей после аварии.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 2 ноября до 19 декабря в Красноярске ограничили движение в переулке Телевизорный. Как сообщили в администрации города, это связано с ремонтом теплосетей после аварии.

Рабочие полностью перекрыли участок от здания № 9 до № ⅗, а на участке длиной 35 метров около дома № 9, стр. 1 сузили дорогу. Для объезда организовали двухстороннее движение по переулку — от пересечения с проездом в районе Телевизорной, 4 до пересечения с улицей Высотная.

Кроме того, одностороннее движение организовали на проезде от здания № 1, стр. 62 на улице Телевизорная до пересечения с переулком Телевизорный (в районе здания № 4).

Временные дорожные знаки «Движение запрещено» действуют на этих участках:

— от здания № ⅗ на переулке Телевизорный до пересечения с Высотной;

— от улицы Телевизорная до здания № 9.

На переулке запретили остановку и стоянку транспорта:

— по четной стороне на участке от здания № ⅗ до пересечения с Высотной;

— по нечетной стороне на участке от улицы Телевизорная до здания № 9.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.