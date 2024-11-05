На Кубе впервые пройдет фестиваль Nauka 0+

«Впервые не только на Кубе, но и в Западном полушарии пройдет придуманный в России, в Московском государственном университете, фестиваль науки. Кубинские университеты, научные институты — одни из самых сильных в Латинской Америке, высокое качество реализуемых ими образовательных программ. Знаем это по многолетнему опыту взаимодействия с ведущими вузами республики. Рассчитываем интегрировать этот потенциал, а также интерес технологических компаний России и Кубы в уникальный формат фестиваля. Это даст возможность повысить информированность общества о работе и достижениях ученых, их весомом вкладе в социально-экономическое развитие. Будем рады видеть на мероприятиях фестиваля молодежь Кубы, всех наших кубинских друзей и партнеров», — отметил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.