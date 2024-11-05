На Кубе впервые пройдет фестиваль Nauka 0+

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль Nauka 0+ («Наука 0+»), популяризирующий исследования, впервые пройдет на Кубе 8−10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба проекта.
«8−10 ноября 2024 года на Кубе впервые пройдут мероприятия международного фестиваля Nauka 0+ — ключевого события Десятилетия науки и технологий в России и крупнейшего мероприятия по популяризации науки в мире», — говорится в сообщении.
Тема фестиваля в 2024 году — «Наука без границ». С российской стороны его организуют Министерство науки и высшего образования РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Российской академия наук, с кубинской — Министерство науки, технологии и окружающей среды (CITMA). Генеральным партнером события выступает компания Эн+.
«Впервые не только на Кубе, но и в Западном полушарии пройдет придуманный в России, в Московском государственном университете, фестиваль науки. Кубинские университеты, научные институты — одни из самых сильных в Латинской Америке, высокое качество реализуемых ими образовательных программ. Знаем это по многолетнему опыту взаимодействия с ведущими вузами республики. Рассчитываем интегрировать этот потенциал, а также интерес технологических компаний России и Кубы в уникальный формат фестиваля. Это даст возможность повысить информированность общества о работе и достижениях ученых, их весомом вкладе в социально-экономическое развитие. Будем рады видеть на мероприятиях фестиваля молодежь Кубы, всех наших кубинских друзей и партнеров», — отметил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.
Программа фестиваля.
Программа Nauka 0+ включает научно-популярные лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои, экскурсии, интеллектуальные соревнования, квесты и многое другое. Посетители также узнают о жизни в космосе от Героя России, космонавта Олега Новицкого. В подготовке события принимают участие специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова, госкорпорации «Роскосмос», Института физической химии и электрохимии РАН, НИИ пульмонологии ФМБА России, Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина и других организаций.
Кубу на фестивале представят ученые Гаванского университета, Центра генной инженерии и биотехнологии, Клинической хирургической больницы имени Братьев Амейхейрас, Агентства по ядерной энергии и передовым технологиям, а также сотрудники Национального музея естественной истории, Национального аквариума Кубы, фармацевтической компании BioCubaFarma, группы компаний-производителей сахара Grupo Azucarero и другие.
8−9 ноября для гостей фестиваля будут организованы показы звездного неба в Совместной российско-кубинской обсерватории. Ученые расскажут о небесных телах и созвездиях, которые можно будет увидеть в небе над Гаваной. Лекции в столице Кубы прочитают вице-президент Российского химического общества, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл Зыков; директор Института астрономии академик РАН Михаил Сачков, заместитель директора Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН Ирен Кузнецова, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин; генеральный директор Дирекции научно-технических программ Александр Двойников и другие.
О фестивале.
Фестиваль Nauka 0+ — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. Этой осенью фестиваль проходит в Белоруссии (Минск, 7 сентября), Узбекистане (Алмалык — 1 ноября, Ташкент — 2 и 3 ноября, Самарканд — 15 ноября), республике Куба (8−10 ноября), Казахстане (27 ноября — 1 декабря) и других странах. В России его организуют Минобрнауки России, правительство Москвы при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН и региональных органов власти. В Узбекистане он проводится при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мероприятие проходит в рамках зарубежной программы Десятилетия науки и технологий.
В этом году организаторы Nauka 0+ удостоены всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Российская наука — миру» имени Константина Циолковского. Церемония награждения лауреатов прошла 28 октября в Москве.