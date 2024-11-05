В Самаре разработали импортозамещающий консервант для молочных проб

Такой реагент полезен, так как образцы молока из хозяйств не всегда сразу попадают в лаборатории, а качество нужно сохранить до исследований. Команда разработчиков, включая студентов и преподавателей кафедры «Технология твердых химических веществ», уже создала первый экспериментальный образец. Консервант позволяет хранить молочные пробы при комнатной температуре в течение 14 дней и дольше без разрушений.