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В Самаре разработали импортозамещающий консервант для молочных проб

Самарские ученые создали реагент, позволяющий хранить образцы молока до двух недель без разрушений.

Источник: Самарский Политех

Ученые Самарского политеха создали отечественный реагент, который поможет сохранять образцы молока при комнатной температуре. Новинка способна заменить зарубежные аналоги, которые используются для длительного хранения молочных проб. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Такой реагент полезен, так как образцы молока из хозяйств не всегда сразу попадают в лаборатории, а качество нужно сохранить до исследований. Команда разработчиков, включая студентов и преподавателей кафедры «Технология твердых химических веществ», уже создала первый экспериментальный образец. Консервант позволяет хранить молочные пробы при комнатной температуре в течение 14 дней и дольше без разрушений.

По словам одной из участниц проекта Алены Игноватовой, их новый продукт может стать доступной альтернативой американскому консерванту, который широко используется в России. Этот препарат имеет не только лучшее качество растворения, но и более низкую цену, что делает его привлекательным для молочной промышленности.

Окончательный вариант продукта уйдет потребителям. В течение ближайших 8−9 месяцев самарские ученые планируют завершить тестирование и представить готовый продукт на рынке.