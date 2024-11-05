В Новосибирске с 6 ноября введут ограничения на парковку

С 6 ноября парковка запрещается на следующих участках: от Владимира Заровного, 96 до Владимира Заровного, 112 вблизи детского сада № 389; возле Ельцовской, 20; на улице Мясниковой (от Красного проспекта до Гребенщикова и в обратном направлении); на Николая Сотникова от Александра Чистякова, 1 и в обратном направлении; от Новой, 7 до Новой, 15; возле Сибирской, 55 вдоль детского сада № 96; вдоль Щетинкина, 37; вдоль детского сада № 150 на Воинской, 79а; на Карла Либкнехта, 240; от Каинской, 11 до Каинской, 15.