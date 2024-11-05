Капитальный ремонт начали в многоквартирных домах Тайшета с опережением графика

— В доме № 6 в микрорайоне Пахотищева отремонтируют крышу, подвал и отмостки. В доме № 8, кроме вышеназванных работ, заделают панельные швы, приведут в порядок фасад, поменяют в подъездах старые окна на пластиковые и отремонтируют подъездные козырьки, — рассказывают в агентстве.