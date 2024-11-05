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Капитальный ремонт начали в многоквартирных домах Тайшета с опережением графика

В 2025 приведут в порядок шесть домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В следующем году в Тайшете Иркутской области планируют привести в порядок шесть многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на администрацию города.

— В доме № 6 в микрорайоне Пахотищева отремонтируют крышу, подвал и отмостки. В доме № 8, кроме вышеназванных работ, заделают панельные швы, приведут в порядок фасад, поменяют в подъездах старые окна на пластиковые и отремонтируют подъездные козырьки, — рассказывают в агентстве.

Несмотря на то, что срок выполнения работ назначили на август-октябрь 2025, подрядчик, согласовав все с заказчиком, уже приступил к ремонту. На это выделили 12,56 миллиона рублей.

Помимо этого в доме № 6 по улице Суворова заменят систему электроснабжения. В домах № 33 и № 35 по улице Транспортной и № 6 по улице Гагарина отремонтируют крышу. Сейчас определяют объем работ и стоимость.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре планируют благоустроить сквер имени Кирова.