22 многодетные жительницы Иркутской области получат Почетный знак «Материнская слава»

В 2024 году в Иркутской области 22 многодетные матери будут удостоены Почетного знака «Материнская слава». Распоряжение о награждении подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Награды получат многодетные женщины из Иркутска, Зимы, Братскы, Усть-Илимскы, Осинского, Ольхонского, Куйтунского, Аларского, Нукутского, Качугского, Тайшетского, Слюдянского, Боханского и Братского районов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Почетным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, которые прожили на территории Иркутской области не менее пяти лет и родили или достойно воспитали четырех и более детей, при условии, что младшему ребенку исполнилось 8 лет. При вручении награды также принимаются во внимание усыновленные или удочеренные дети, а также те, кто находится под опекой многодетной матери не менее пяти лет. К награде прилагается удостоверение и единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей.
«Рождение и воспитание детей — это великое призвание. Поддержка материнства и детства, увеличение рождаемости, укрепление семейных ценностей — это важнейшие приоритеты государственной политики России. Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи и подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, который закрепляет их статус на федеральном уровне и определяет необходимые меры помощи», — отметил Игорь Кобзев.
Почетный знак «Материнская слава» был учрежден в Иркутской области в 2008 году, и с тех пор его получили 236 женщин.
В этом году для участия в конкурсе на получение награды подали заявки 78 многодетных матерей. Из них 22 мамы, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены в Год семьи. Торжественная церемония вручения запланирована на 22 ноября, перед Днем матери, — добавил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Почетным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, которые прожили на территории Иркутской области не менее пяти лет и родили или достойно воспитали четырех и более детей, при условии, что младшему ребенку исполнилось 8 лет. При вручении награды также принимаются во внимание усыновленные или удочеренные дети, а также те, кто находится под опекой многодетной матери не менее пяти лет. К награде прилагается удостоверение и единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей.