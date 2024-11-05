22 многодетные жительницы Иркутской области получат Почетный знак «Материнская слава»

Почетным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, которые прожили на территории Иркутской области не менее пяти лет и родили или достойно воспитали четырех и более детей, при условии, что младшему ребенку исполнилось 8 лет. При вручении награды также принимаются во внимание усыновленные или удочеренные дети, а также те, кто находится под опекой многодетной матери не менее пяти лет. К награде прилагается удостоверение и единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей.