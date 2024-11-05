В Самарской области за неделю выявлено более 1,5 тыс. новых зараженных COVID-19

За этот период в регионе были госпитализированы 53 жителя и умерли четыре человека с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ.
Самарская область сохраняет лидерство в ПФО по числу новых зараженных COVID-19. Также по этому показателю она находится на втором месте в России после Москвы (4088 человек) и опережает Санкт-Петербург (1346).
В Ульяновской области в отчетном периоде было зарегистрировано 237 новых инфицированных, 243 выздоровевших, 18 госпитализированных и один умерший. В Оренбуржье за неделю было выявлено 126 зараженных, 185 выздоровевших и 11 госпитализированных. Летальных исходов среди заболевших COVID-19 в регионе не зарегистрировано.