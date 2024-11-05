«Квартиры уже с ремонтом»: 35 омских сирот получили ключи от квартир в новостройке

В Омской области сироты продолжают получать ключи от собственных квартир. Накануне еще 35 воспитанников интернатов и детдомов обзавелись жильем в поселке Иртышский.
В этом году большую часть жилья для сирот покупали в Омском районе. Так, 35 сирот получили собственные квартиры в новостройке в поселке Иртышский. Вскоре свое жилье здесь получат еще четверо очередников.
Квартиры выданы уже с ремонтом «под ключ». Дом подключен ко всем коммуникациям и оборудован счетчиками. В каждой квартире имеется плита и необходимая сантехника.
Представитель Центра учета собственности Омской области Лидия Шендрикова продемонстрировала всем новым собственникам работу всего оборудования в квартирах, а также пояснила, как необходимо оформить договоры с коммунальными компаниями.
Всего с начала года по госконтрактам было приобретено 200 квартир, среди которых 44 — по договорам инвестирования в строительство в Омском районе. Помимо этого, сейчас ведется примем заявок на покупку жилья в Таре.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко ранее отметил особую важность вопроса по обеспечению собственным жильем сирот. Эта задача стоит на личном контроле у полпреда президента в СФО Анатолия Серышева.