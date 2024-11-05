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Бывший директор дептранса Ростова стал первым заместителем главы Таганрога

В Таганроге назначили первого заместителя главы городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на пост первого заместителя главы городской администрации назначили Христофора Ермашова. Эту информацию подтверждают местные власти.

Многим чиновник запомнился в должности директора департамента транспорта Ростова-на-Дону. Специалист возглавлял дептранс с февраля 2019 по декабрь 2021 года.

Напомним, в разные периоды с 2008 по 2024 год управленец работал в администрации Ростова-на-Дону, департаменте транспорта донской столицы, а также в Областном фонде содействия капитальному ремонту.

Христофор Ермашов имеет высшее образование. Окончил с отличием Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.