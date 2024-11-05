Бывший директор дептранса Ростова стал первым заместителем главы Таганрога

В Таганроге на пост первого заместителя главы городской администрации назначили Христофора Ермашова. Эту информацию подтверждают местные власти.
Многим чиновник запомнился в должности директора департамента транспорта Ростова-на-Дону. Специалист возглавлял дептранс с февраля 2019 по декабрь 2021 года.
Напомним, в разные периоды с 2008 по 2024 год управленец работал в администрации Ростова-на-Дону, департаменте транспорта донской столицы, а также в Областном фонде содействия капитальному ремонту.
Христофор Ермашов имеет высшее образование. Окончил с отличием Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.