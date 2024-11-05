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В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Предупреждение актуально до утра среды, 6 ноября.

Сейчас в Таллахасси: +22° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +22°

В Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение актуально минимум до утра среды, 6 ноября, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 ноября в регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха составит −1…-6 градусов. Осадки в виде снега выпадут и в столице Черноземья. Термометры при этом покажут от −2 до −4 градусов.

РИА «Воронеж» писало, что на прошлой неделе автомобилистам напомнили о необходимости замены летней резины на зимнюю. По закону сделать это нужно до наступления календарной зимы. Время менять резину наступает, когда в течение пяти дней температура воздуха днем не поднимается выше +5… +7 градусов.