В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение актуально минимум до утра среды, 6 ноября, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 ноября в регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха составит −1…-6 градусов. Осадки в виде снега выпадут и в столице Черноземья. Термометры при этом покажут от −2 до −4 градусов.
РИА «Воронеж» писало, что на прошлой неделе автомобилистам напомнили о необходимости замены летней резины на зимнюю. По закону сделать это нужно до наступления календарной зимы. Время менять резину наступает, когда в течение пяти дней температура воздуха днем не поднимается выше +5… +7 градусов.