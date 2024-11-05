В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

РИА «Воронеж» писало, что на прошлой неделе автомобилистам напомнили о необходимости замены летней резины на зимнюю. По закону сделать это нужно до наступления календарной зимы. Время менять резину наступает, когда в течение пяти дней температура воздуха днем не поднимается выше +5… +7 градусов.