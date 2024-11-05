Воронежцы сообщили об опасном запуске фейерверка в микрорайоне Шилово

Воронежцы сообщили о мужчине, запустившем фейерверк в микрорайоне Шилово поздно вечером понедельника, 4 ноября. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как воронежец вышел во двор и принялся запускать салют, но что-то пошло не так, и под угрозой оказались припаркованные рядом автомобили.
Инцидент произошел на улице Ключникова. В соцсетях сообщается, что местные жители передали информацию о случившемся в экстренные службы. В полиции корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что подробности инцидента выясняются.
Ранее двоим воронежцам дали условные сроки за запуск фейерверка с крыши автобуса. Во время запуска салютов один из нарушителей снимал все происходящее на телефон, транслируя видео в интернете в режиме онлайн.