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Шесть мужчин из Братска отправились добровольцами в зону СВО

Их проводили на главной площади города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На главной площади Братска собрались семьи, коллеги и друзья шестерых мужчин, которые отправляются «за ленточку». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, добровольцы уезжают каждую неделю.

— После подписания контракта они приедут в воинские части, где пройдут подготовку, только после этого отправятся уже непосредственно в зону проведения спецоперации, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Мэр Александр Дубровин и председатель Думы Ольга Янькова пожелали мужчинам скорейшего возвращения домой, здоровья и удачи. Также вручили шевроны с надписью «Братск», флаг города и вещмешок с продуктами на первое время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Хабаровск Эхирит-Булагатского района восстановили памятник, посвященный Великой Отечественной войне. В общей сложности на работы выделили 1,2 миллиона рублей.