После смерти родственников 1300 омичей получили их пенсию

С начала 2024 года 1300 омичей получили пенсию за умершего родственника. Всего на выплаты родственникам направили более 50 млн рублей, рассказали в Отделении Соцфонда РФ по Омской области.
Обычно пенсии за умерших родственников получают наследники первой очереди (дети, супруги, родители и усыновители) или второй (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки), однако и сам пенсионер может назначить правопреемника — для этого необходимо написать соответствующее заявление.
Для получения выплаты нужно обратиться в Отделение СФР по Омской области до истечения полугода со дня смерти родственника. Если страховщиком был не НПФ, то с данным заявлением необходимо обратиться в негосударственный пенсионный фонд.
Если же гражданин не успел обратиться в течение шести месяцев после смерти родственника, то ему потребуется обратиться в суд.