После смерти родственников 1300 омичей получили их пенсию

Обычно пенсии за умерших родственников получают наследники первой очереди (дети, супруги, родители и усыновители) или второй (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки), однако и сам пенсионер может назначить правопреемника — для этого необходимо написать соответствующее заявление.