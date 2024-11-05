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После смерти родственников 1300 омичей получили их пенсию

В Соцфонде на эти цели направили более 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года 1300 омичей получили пенсию за умершего родственника. Всего на выплаты родственникам направили более 50 млн рублей, рассказали в Отделении Соцфонда РФ по Омской области.

Обычно пенсии за умерших родственников получают наследники первой очереди (дети, супруги, родители и усыновители) или второй (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки), однако и сам пенсионер может назначить правопреемника — для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Для получения выплаты нужно обратиться в Отделение СФР по Омской области до истечения полугода со дня смерти родственника. Если страховщиком был не НПФ, то с данным заявлением необходимо обратиться в негосударственный пенсионный фонд.

Если же гражданин не успел обратиться в течение шести месяцев после смерти родственника, то ему потребуется обратиться в суд.