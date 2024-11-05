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В Башкирии ожидается метель и плохая видимость на дорогах

На Башкирию обрушится непогода с сильным снегом и метелью.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сильно испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, в среду, 6 ноября, регион накроет метель, выпадет снег, а на дорогах ухудшится видимость.

— В отдельных районах Башкирии ожидаются порывы ветра до 18 м/с. На дорогах возможны гололедица, снежный накат, снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров и менее, — говорится в сообщении.

Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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