Казахстанцы смогут получать страховые выплаты за ошибки врачей

Закон также устанавливает минимальные размеры страховых выплат, которые будут зависеть от степени тяжести причиненного вреда. Так, в случае установления инвалидности пациенту третьей, второй или первой группы, страховые выплаты составят 500, 600 и 800 МРП соответственно (1 846 000, 2 215 200 и 2 953 600 тенге в 2024 году). Для детей с инвалидностью размер компенсации составит 500 МРП (1 846 000 тенге). В случае смерти пациента компенсация составит 3000 МРП (11 076 000 тенге). Если ущерб не привел к инвалидности, но причинен вред здоровью, максимальная выплата составит 300 МРП (1 107 600 тенге).