Розэ из BLACKPINK сказала, что хейтеры вдохновили ее на написание песни

Розэ призналась, что она очень зависима от обратной реакции в сети. По словам певицы, комментарии хейтеров ее очень огорчают, ведь ей хочется, чтобы ее любили и понимали. Из этих эмоций и появился ее «отвратительно уязвимый» трек, название которого нам пока еще неизвестно. Об этом пишет издание PAPER Magazine.