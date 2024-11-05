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Розэ из BLACKPINK сказала, что хейтеры вдохновили ее на написание песни

Участница женской K-pop-группы Розэ поделилась, что в ее грядущем сольном альбоме будет песня, на создание которой ее вдохновили негативные комментарии. Выход пластинки, получившей название rosie, намечен на 6 декабря.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы Розэ поделилась, что в ее грядущем сольном альбоме будет песня, на создание которой ее вдохновили негативные комментарии. Выход пластинки, получившей название rosie, намечен на 6 декабря.

Розэ призналась, что она очень зависима от обратной реакции в сети. По словам певицы, комментарии хейтеров ее очень огорчают, ведь ей хочется, чтобы ее любили и понимали. Из этих эмоций и появился ее «отвратительно уязвимый» трек, название которого нам пока еще неизвестно. Об этом пишет издание PAPER Magazine.

Даже в интервью я веду себя так, будто меня ничто по-настоящему не волнует, понимаете? Но это не так. Каждое слово, каждый комментарий меня просто сокрушают.

Розэ.

участница BLACKPINK.

Ранее Розэ выпустила песню APT в коллаборации с Бруно Марсом. Известно, что композиция войдет в ее сольный лонгплей.