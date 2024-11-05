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«В желобе нашли тело коллеги». Мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе

Белорус погиб в шахте вентилятора зерносушильного комплекса под Городком.

Источник: Комсомольская правда

В Городокском районе на зерносушильном комплексе сельхозпредприятия погиб мужчина, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Трагедия произошла в понедельник, 4 ноября. Днем работники предприятия были заняты на очистке зерносушильного комплекса от мусора. Мужчины включили один из вентиляторов ЗСК, оставили дверь в камеру с оборудованием открытой и зашли внутрь шахты. Однако в какой-то момент они услышали звук удара. Тогда работники обесточили комплекс, начали осматривать камеру вентилятора и нашли в его желобе тело 57-летнего коллеги.

Известно, что погибший мужчина был электрогазосварщиком на этом предприятии, а его рабочее место находилось в другой от ЗСК части агрогородка. Предположительно он в обеденное время приехал к коллегам. По факту гибели сельчанина назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в Мозырском районе сосед металлическим совком убил пенсионеров из-за долга: «Знал соседей с детства».