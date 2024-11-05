«В желобе нашли тело коллеги». Мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе

Трагедия произошла в понедельник, 4 ноября. Днем работники предприятия были заняты на очистке зерносушильного комплекса от мусора. Мужчины включили один из вентиляторов ЗСК, оставили дверь в камеру с оборудованием открытой и зашли внутрь шахты. Однако в какой-то момент они услышали звук удара. Тогда работники обесточили комплекс, начали осматривать камеру вентилятора и нашли в его желобе тело 57-летнего коллеги.