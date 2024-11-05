Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 8 ноября: от −2 до +10, дожди и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 8 ноября баловать жителей не собирается и напомнит, что до зимы — рукой подать. А значит, вместе с ноябрьскими дождями принесет околонулевые температуры. Все признаки поздней осени — заморозки, дожди и снег, гололедицу и штормовой ветер — ожидают жителей Ростовской области. Правда, к пятнице существенно потеплеет. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на короткую рабочую неделю.
В Ростове-на-Дону во вторник, 5 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 9 — 14 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 19 метров в секунду. По прогнозу, температура воздуха днем уйдет недалеко от нуля — от +1 до +3 градусов.
Во среду, 6 ноября, в донской столице будет облачно с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, а днем пройдут небольшие, преимущественно в виде дождя. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14. Ночью столбики термометров покажут от — 2 до 0, а днем +3 — +5 градусов.
В четверг, 7 ноября, существенных осадков ждать не стоит. Ночью и утром на землю осядет туман. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Ночью станет немного теплее, чем за день до того, — от +2 до +4, днем температура достигнет +7 — +9 градусов.
В пятницу, 8 ноября, ожидается пасмурный день без осадков. Западный ветер со скоростью 7 −12 метров в секунду к ночи сменится на северо-восточный. Температура воздуха составит +6 ночью и до +10 днем.
В Ростовской области понедельник будет облачным. Днем местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а по северу и востоку — метель. На дорогах вероятна гололедица. Ветер западного и северо-западного направления разовьет скорость 9 — 14 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 19, а местами и шторм — 20 — 24 метра в секунду. Температура воздуха днем установится на уровне от −3 до +2, по югу — до +4 градусов.
Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем — с дождем. Ночью по северу и востоку синоптики прогнозируют метель, также в ночные и утренние часы местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14, а ночью в северных и восточных районах области — до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −4 до +1, а при прояснениях опустятся до отметки в −8 градусов, днем же будет от −1 до +4, по югу — до +7.
В четверг местами пройдет небольшой дождь, ночью по северу и востоку — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер западной четверти разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, днем по югу его порывы усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а по северу и востоку — до −2, днем ожидается +5 — +10 градусов.
В пятницу, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, по югу возможен дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14. По северу области столбики термометров ночью покажут +4 — +6, а днем до +8. В южный районах ночью будет +5 — +6 градусов, а днем +10.