Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 8 ноября: от −2 до +10, дожди и порывистый ветер

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем — с дождем. Ночью по северу и востоку синоптики прогнозируют метель, также в ночные и утренние часы местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14, а ночью в северных и восточных районах области — до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −4 до +1, а при прояснениях опустятся до отметки в −8 градусов, днем же будет от −1 до +4, по югу — до +7.