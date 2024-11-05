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Болельщиков после матча 8 ноября в Волгограде развезут дополнительные электрички

Для любителей футбола пустят бесплатные электропоезда на юг Волгограда и в Волжский.

Источник: Комсомольская правда

Болельщики, которые решат пойти в мороз на футбольный матч «Ротор» — «Сочи» в Волгограде 8 ноября 2024, смогут разъехаться по домам на бесплатных электричках. Специально для любителей футбола запустят два дополнительных вечерних рейса в Волжский и в Красноармейский район до станции Шпалопропитка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электричка № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский отправится с верхней платформы у Мамаева кургана в 21.49. Поезд № 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка от нижней платформы пойдет в 21.53. Проезд на них будет бесплатным.