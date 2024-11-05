Болельщиков после матча 8 ноября в Волгограде развезут дополнительные электрички

Болельщики, которые решат пойти в мороз на футбольный матч «Ротор» — «Сочи» в Волгограде 8 ноября 2024, смогут разъехаться по домам на бесплатных электричках. Специально для любителей футбола запустят два дополнительных вечерних рейса в Волжский и в Красноармейский район до станции Шпалопропитка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.