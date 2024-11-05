Минздрав Башкирии прокомментировал нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных

Так, производство препаратов «Атазанавира» и «Абакавира» отстаёт от графика, их поставка задерживается до декабря, объяснили в Минздраве. «Этравирин» частично поставлен в Башкирию в октябре, ожидается позже еще партия, а вот с препаратами «Ламивудин» и «Тенофовир» проблем в республике нет: их в Башкирии в достаточном количестве.