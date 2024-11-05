Минздрав Башкирии прокомментировал нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных

В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных. Ранее в СМИ сообщалось, что в республике есть перебои с поставками лекарств, а также пациентам меняют схемы лечения.
По информации регионального профильного ведомства, перебои в поставках действительно в этом году были. Причиной тому стали несостоявшиеся торги из-за отстутвия лекарств у поставщика.
Так, производство препаратов «Атазанавира» и «Абакавира» отстаёт от графика, их поставка задерживается до декабря, объяснили в Минздраве. «Этравирин» частично поставлен в Башкирию в октябре, ожидается позже еще партия, а вот с препаратами «Ламивудин» и «Тенофовир» проблем в республике нет: их в Башкирии в достаточном количестве.
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