В Коркинском округе после резонансных событий повестки в военкомат получили более 70 человек

«В отношении различных категорий граждан выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и общественного порядка. Представителями военного комиссариата вручено более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет», — говорится в комментарии.