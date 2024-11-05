В Коркинском округе после резонансных событий повестки в военкомат получили более 70 человек

Такие данные озвучил в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Напомним, в муниципалитете продолжаются профилактические мероприятия, направленные на поддержание правопорядка.
«В отношении различных категорий граждан выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и общественного порядка. Представителями военного комиссариата вручено более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет», — говорится в комментарии.
Совместно с полицейскими службу по охране общественного порядка и общественной безопасности несут представители ГУ МЧС, бойцы подразделений ОМОН и СОБР территориального управления Росгвардии.
Также задействованы сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД, которые проверяют законность пребывания иностранных граждан в РФ, их возможную причастность к противоправной деятельности.
«Наружные экипажи полиции патрулируют улицы в целях недопущения возможных имущественных преступлений и предотвращения иных антиобщественных действий. Сотрудниками органов внутренних дел принимаются все меры по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в Коркинском муниципальном округе», — добавили в Главке МВД.