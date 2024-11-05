Подписан указ о вручении награды «Материнская слава» в Иркутской области

Отметим: получить такую награду могут жительницы Приангарья, достойно воспитывающие 4 и более детей, при этом младших из них должен быть старше 8 лет. При этом не имеет значения, свои это дети или усыновленные, или взяты под опеку — при таком условии они должны находиться в семье не менее пяти лет. Награда сопровождается выплатой в 150 тысяч рублей.