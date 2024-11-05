Подписан указ о вручении награды «Материнская слава» в Иркутской области

Губернатор Иркутской области подписал указ о вручении в 2024 году почетного знака «Материнская слава» — его удостоились 22 многодетные жительницы Приангарья.
— Развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи — абсолютный приоритет государственной политики России. В Иркутской области мы также продолжаем поддерживать многодетные семьи, совершенствовать систему мер социальной поддержки для них, — отметил Игорь Кобзев.
Награда «Материнская доблесть» вручается Иркутской области с 2008 года: с тех пор ее обладательницами стали уже 236 женщин. Как рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства, в этом году рассматривалось 78 претенденток, из которых выбрали 22, набравших наибольшее количество баллов. Торжественное награждение запланировано на 22 ноября, накануне Дня матери.
Отметим: получить такую награду могут жительницы Приангарья, достойно воспитывающие 4 и более детей, при этом младших из них должен быть старше 8 лет. При этом не имеет значения, свои это дети или усыновленные, или взяты под опеку — при таком условии они должны находиться в семье не менее пяти лет. Награда сопровождается выплатой в 150 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий восстановили памятник участникам Великой Отечественной войны.