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«Действовать, как нужно стране и народу». Лукашенко сказал о выводах из 2020 года и планах белорусских властей

Лукашенко сказал о выводах из 2020 года в связи с выборами президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам проведения выборов 2025 года высказался о выводах из 2020 года, пишет БелТА.

Так, Лукашенко сказал, что не собираются делать белорусские власти.

— Все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать, — заметил он.

И также президент обратил внимание на то, что выводы из событий 2020 года сделаны, объясняя, как будут действовать власти.

— Мы выводы из 2020 года сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу, — указал глава республики.

Здесь же Александр Лукашенко обратил внимание на то, что главным действующим лицом в избирательный период всегда является глава ЦИК, и сказал о необходимости оказать ему необходимую помощь и поддержку. Президент попросил ориентироваться на председателя ЦИК Игоря Карпенко, помогая во всех вопросах и в том, что он попросит. Однако и предостерег от каких-либо вмешательств.

— Но там, где не надо вмешиваться, не надо бежать впереди паровоза. В этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы, — заключил президент.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как пройдут президентские выборы в Беларуси в 2025 году: «Чтобы комар носа не подточил».

Ранее ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси.