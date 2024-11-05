«Действовать, как нужно стране и народу». Лукашенко сказал о выводах из 2020 года и планах белорусских властей

Здесь же Александр Лукашенко обратил внимание на то, что главным действующим лицом в избирательный период всегда является глава ЦИК, и сказал о необходимости оказать ему необходимую помощь и поддержку. Президент попросил ориентироваться на председателя ЦИК Игоря Карпенко, помогая во всех вопросах и в том, что он попросит. Однако и предостерег от каких-либо вмешательств.