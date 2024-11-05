Какие профессиональные праздники будут отмечать воронежцы в ноябре 2024

В России насчитывается более 50 профессиональных праздников, установленных в знак признания заслуг работников. Они не являются официальными выходными днями, поэтому сами работники, в честь которых установлен праздник, отмечают их в любое удобное время. РИА «Воронеж» публикует список дат, которые будут отмечаться до конца ноября 2024 года.
- Вторник, 5 ноября — День военного разведчика в России. Профессиональный праздник российских военных, чья служба связана с военной разведкой. Праздник был учрежден в 2000 году.
- Воскресенье, 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел РФ. До реформы ведомства в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год — Днем милиции.
- Понедельник, 11 ноября — День экономиста. Профессиональный праздник сотрудников, чья работа связана с экономической деятельностью. Дата утверждена приказом министерства экономического развития РФ в 2015 году.
- Среда, 13 ноября — День Войск радиационной, химической, биологической защиты. В 2024 году войска РХБ защиты отмечают свой 106-летний юбилей. Их основная задача — защита населения, войск и объектов тыла от химической, биологической и радиационной опасности при помощи специальной техники. Праздничная дата учреждена на основании указа президента в 2006 году.
- Воскресенье, 17 ноября — День участковых уполномоченных полиции. Задачи участковых заключаются, в первую очередь, в поддержании правопорядка и защите граждан. Профессиональный праздник был учрежден в 2002 году приказом министра внутренних дел РФ.
- Вторник, 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии. Эти подразделения выполняют важные задачи в оборонной стратегии страны, обеспечивая точную и мощную огневую поддержку на поле боя. Праздник отмечается на основании указа президента РФ 2006 года.
- Среда, 20 ноября — День работника транспорта. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов, метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов. Праздник был введен в 2020 году.
- Четверг, 21 ноября — Всемирный день телевидения. Поздравления в этот день получают все работники телевидения и вещания — ведущие, операторы, режиссеры, сценаристы, редакторы, дикторы, студенты и преподаватели профильных учебных заведений. Первые празднования прошли в ноябре 1997 года.
- Четверг, 21 ноября — День работника налоговых органов РФ. Налоговая служба в современном виде справедливо считается одним из ключевых звеньев обеспечения стабильного функционирования финансовой системы страны. Официально праздник начали отмечать с 2000 года, когда был подписан указ президентом Владимиром Путиным. С тех пор он ежегодно празднуется в фиксированную дату.
- Среда, 27 ноября — День Морской пехоты. Морская пехота принадлежит к роду береговых войск в составе Военно-морского флота России. Бойцов готовят к обороне военных баз в акваториях, стратегических участков побережья и важных объектов, а также принимают в морской десант. Праздник учредили в 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Согласно документу, в следующем году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118 дней.