Какие профессиональные праздники будут отмечать воронежцы в ноябре 2024

В России насчитывается более 50 профессиональных праздников, установленных в знак признания заслуг работников. Они не являются официальными выходными днями, поэтому сами работники, в честь которых установлен праздник, отмечают их в любое удобное время. РИА «Воронеж» публикует список дат, которые будут отмечаться до конца ноября 2024 года.