Создана полимерная мембрана для очистки отработанных моторных масел

Волков и его коллеги пришли к такому выводу при проведении опытов с созданными ими мембранами на базе дешевого отечественного полимера полиакрилонитрила. Подобные фильтрующие структуры, как отмечают исследователи, можно достаточно просто и быстро получить, если нанести смесь из данного вещества на стекло и одного из органических растворителей, а затем быстро погрузить эту конструкцию в дистиллированную воду.