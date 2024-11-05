Создана полимерная мембрана для очистки отработанных моторных масел

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи разработали полимерную мембрану на базе широкодоступных в России компонентов, которая способна удалять 95% загрязнителей из отработанного моторного масла. Это позволяет повторно использовать очищенное масло и снижать нагрузку на окружающую среду, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Мембранная фильтрация поможет снизить потребность в производстве моторных масел из ископаемой нефти, тем самым экономя энергию и сырье и поддерживая экономику замкнутого цикла. Также стоит отметить, что предложенные нами полимерные мембраны можно использовать повторно, поскольку загрязняющие вещества, которые задерживаются материалом, удается впоследствии смыть», — пояснил главный научный сотрудник Института нефтехимического синтеза РАН (Москва) Владимир Волков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Волков и его коллеги пришли к такому выводу при проведении опытов с созданными ими мембранами на базе дешевого отечественного полимера полиакрилонитрила. Подобные фильтрующие структуры, как отмечают исследователи, можно достаточно просто и быстро получить, если нанести смесь из данного вещества на стекло и одного из органических растворителей, а затем быстро погрузить эту конструкцию в дистиллированную воду.
В результате этого возникает тонкая пленка из полиакрилонитрила, в толще которой присутствуют поры диаметром от 4 до 36 нанометров, размерами и проницаемостью которых можно гибко управлять, меняя состав растворителя и структуру полимера. Руководствуясь этой идеей, российские исследователи подобрали такую комбинацию условий изготовления мембран, которая позволяет получать высокоэффективные и при этом повторно используемые фильтры для первичной очистки моторных масел.
Для оценки их эффективности исследователи подготовили образцы отработанного масла с заранее известным составом, пропустили их под давлением через мембраны и определили химический состав очищенной жидкости. Проведенные учеными замеры показали, что мембраны из полиакрилонитрила с порами диаметром в 23 нанометра удалили около 95% основных загрязнителей из масла, в результате чего его вязкость, состав, кислотное число и прочие параметры приблизились к значениям, характерным для чистого масла.
В дополнение к этому, Волков и его коллеги обнаружили, что для очистки масла не требуется перегонка и его нагрев до высоких температур, что снижает стоимость данной процедуры и делает ее более безопасной для окружающей среды. Вкупе с возможностью очистки и повторного использования мембран, это значительным образом удешевит переработку отработанного моторного масла, подытожили исследователи.