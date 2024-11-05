«Не исключено, что ваш аккаунт взломан»: аферисты прикинулись порталом «Госуслуги», но сибирячка их быстро раскусила

— Как на меня повлияла данная ситуация? Я поняла, что насколько максимально бы ты не был готов к подобным ситуациям, все равно можешь легко попасться в ловушку. А еще, что надо все перепроверять и быть бдительным. Не впадать в панику от неожиданности, не верить никому и ничему. Нужно положить трубку и перезвонить еще раз на официальный номер «горячей» линии «Госуслуг» или банка, чтобы убедиться, что вас не обманывают. Что касается приложений, я поставила дополнительную защиту везде, где только могла.