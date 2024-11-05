«Не исключено, что ваш аккаунт взломан»: аферисты прикинулись порталом «Госуслуги», но сибирячка их быстро раскусила

«Подтверждение входа в учётную запись. Новое устройство верифицировано и готово к использованию. Регион: республика Саха (Якутия)», — такое сообщение обнаружила в своей почте София, жительница Иркутска. Отправитель — сервис «Госуслуги». София удивилась. В тот самый момент она вела машину, уж точно даже не пыталась воспользоваться войти в профиль портала. Экстренная остановка и вот София уже читает продолжение письма:
«Если это сделали вы, дальнейшие действия не требуется. Если вы самостоятельно не проходили регистрацию, не исключено, что ваш аккаунт взломан. Чтобы отменить действие обратитесь по номеру телефона».
Это письмо сначала испугало Софию, затем насторожило — и не зря. Фото: предоставлено героиней публикации.
Девушка в панике кликнула на кнопку «позвонить». Ответивший на звонок молодой человек представился сотрудником государственной службы и поспешил предложить свою помощь.
— 11 минут я разговаривала с «оператором», — рассказывает КП-Иркутск София. — Никаких подозрений он у меня не вызвал. Ничего не просил сообщить, ни по каким ссылкам не рекомендовал перейти. Просто аккуратно и достаточно внушительно убеждал в том, что существует большой риск взлома и есть вероятность, что аферисты уже оформили на меня какой-нибудь кредит. На номер телефона внимания не обратила. Хотелось быстро и оперативно решить этот вопрос.
Фейковый оператор предложил Софии сделать заявку в банк, для того, чтобы отследить кредитную историю, ведь в руки аферистов, по его заверениям, могли попасть все ее персональные данные — паспорт, ИНН и СНИЛС. Только в этот момент девушка заподозрила неладное.
— Я наконец-то обратила внимание на номер телефона и поняла, что что-то тут не так. Подумала: сомнительно, что сотрудник государственной организации предлагает оформить заявление в банк. Тут же сбросила трубку и решила перезвонить на «горячую» линию. Получила ответ: «Никто и ничего вам не отправлял». Никаких попыток взлома не было.
Однако, как только София прервала диалог, ей тут же посыпались уведомления об одобрении микрозаймов и коды для доступа в личный кабинет на сайтах. Все эти сомнительные сообщения София просто удалила. И благодаря этому не потеряла ни копейки.
— Как на меня повлияла данная ситуация? Я поняла, что насколько максимально бы ты не был готов к подобным ситуациям, все равно можешь легко попасться в ловушку. А еще, что надо все перепроверять и быть бдительным. Не впадать в панику от неожиданности, не верить никому и ничему. Нужно положить трубку и перезвонить еще раз на официальный номер «горячей» линии «Госуслуг» или банка, чтобы убедиться, что вас не обманывают. Что касается приложений, я поставила дополнительную защиту везде, где только могла.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
По данным ГУ МВД России по Иркутской области от мошенничества с государственным порталом «Госуслуги» в октябре 2024 пострадало 16 человек, сумма ущерба почти 23 миллиона. В этом месяце ущерб уже почти 9 миллионов рублей.
КСТАТИ.
Как обезопасить себя на «Госуслугах» от взлома:
— Установите сложный пароль. Он должен быть длинным и оригинальным. Не стоит записывать пароль и использовать его для других аккаунтов. Не забывайте менять его как минимум раз в полгода.
— Включите двухфакторную аутентификацию. Для входа в портал нужно буде ввести логин, пароль, а затем код, который сервис придет в СМС или на почту.
— Включите оповещение о входе. Если мошенник войдет в личный кабинет, пользователь сразу получит СМС об этом.
— Создайте контрольный вопрос. Он понадобится, если аккаунт попытаются взломать через восстановление пароля с помощью кода из СМС или почты.
— Не сообщайте информацию о себе по телефону. Если вам звонят от лица сотрудника и просят раскрыть конфиденциальную информацию, не стоит называть её.
— Внимательно проверяйте адрес сайта и пользуйтесь только официальным порталом.
— Не переходите по ссылкам из писем. Если получили письмо от официальной организации и хотите перейти по ссылке, внимательно проверьте адрес отправителя.
— Пользуйтесь только официальным приложением. Не стоит скачивать приложения по чужим ссылкам, особенно если их прислал незнакомый человек.
ЗВОНОК В МВД.
— Только начавшийся ноябрь уже показывает внушительную сумму ущерба. За пять дней поступило 17 заявлений о мошенничестве, в общей сумме потерпевшие потеряли почти 20 миллионов рублей. В прошлом месяце зарегистрировано 204 заявления, ущерб 184 миллиона. С начала 2024 года жители Иркутской области потеряли два миллиарда рублей, попавшись на мошеннические схемы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.