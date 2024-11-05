SCMP: в Китае создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти»

Ранее считалось, что применить такую технологию будет крайне сложно, так как электромагнитные волны должны попадать на объект в одно и то же время и в одинаковой форме. Для этого необходимо сократить ошибку синхронизации до менее, чем 170 пикосекунд (триллионные доли секунды), что точнее атомных часов. Этого и смогли добиться китайские эксперты, утверждает издание.