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В Крыму появятся новые природоохранные территории

В Крыму создадут два заказника и парк-памятник садового искусства.

Источник: Комсомольская правда

На территории Крыма будут созданы три особо охраняемые природные территории. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Бахчисарайском районе будет создан заказник «Холодная балка» рядом с селом Малиновка. Рядом с Симеизом появится новый заказник «Лименская долина». А в Кореизе сделают парк-памятник садового искусства «Морской прибой».

Глава Крыма отметил, что площадь охраняемых природных зон за счет новых объектов увеличится на 112 гектаров.

Всего же на территории Крыма насчитывают 194 подобных территории. Заповедники, заказники и другие охраняемые объекты занимают площадь 97 тысяч гектаров. На их территории также обновляют инфраструктуру. За последнее время там благоустроили четыре маршрута: «Дендропарк им. Печенкина», «Каменные грибы», «Парагильмен», «Партизанскими тропами Белогорского района». Кроме того, проводится капремонт «Массандровского парка».

экология