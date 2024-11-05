В Крыму появятся новые природоохранные территории

Всего же на территории Крыма насчитывают 194 подобных территории. Заповедники, заказники и другие охраняемые объекты занимают площадь 97 тысяч гектаров. На их территории также обновляют инфраструктуру. За последнее время там благоустроили четыре маршрута: «Дендропарк им. Печенкина», «Каменные грибы», «Парагильмен», «Партизанскими тропами Белогорского района». Кроме того, проводится капремонт «Массандровского парка».