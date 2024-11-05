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В Ростовской области восстановили электроснабжение большей части потребителей

Энергетики восстановили электроснабжение в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после сильного ветра восстановили энергоснабжение. Сейчас специалисты отрабатывают отдельные заявки, говорится в сообщении компании «Россети Юг».

Напомним, поздно вечером 4 ноября информировали о подключении более 85% потребителей, пострадавших от непогоды.

— Энергетики филиала «Ростовэнерго» продолжают работу до полного устранения последствий стихии, — подчеркивают в компании «Россети Юг».

Напомним, причинами нарушений в работе ЛЭП стали штормовой ветер до 27 м/с и обильные осадки. В основном происходили обрывы проводов.