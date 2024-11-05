«Оказались под угрозой исчезновения»: Ушастых ежей внесли в Красную книгу Ростовской области

В Ростовской области людям практически перестали попадаться ушастые ежи — их внесли в Красную книгу региона. А вот почему их стало очень мало, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал доцент кафедры зоологии Алексей Тихонов.
С популяцией бегрудых ежей в Ростовской области все хорошо. Иван ВИСЛОВ.
«ПОДСЧИТАТЬ СЛОЖНО».
— На протяжении пятнадцати лет в Ростовской области ушастых ежей становится все меньше и меньше. Сейчас они оказались под угрозой исчезновения. Поэтому в этом году они были включены в Красную книгу области.
Сейчас такие обитают на юго-востоке региона: в Ремонтненском, Орловском и Зимовниковском районах — то есть там, где есть заповедник «Ростовский».
Раньше же, в начале XX века, продолжил кандидат биологических наук, ушастых ежей можно было встретить даже в Ростове. Также они заходили и в окрестные поселки. Нотеперь этого нет. И сколько сейчас ушастых ежей обитает в области, неизвестно.
— Подсчитать сложно. Чтобы иметь данные, нужно их хотя бы их видеть. Но, выезжая в ареал обитания, я уже в течение нескольких лет даже студентам не могу показать, как они выглядят. Теперь только иногда такой вид ежей попадается сотрудникам заповедника «Ростовский».
Белогрудых ежей можно встретить в Ростове. Алексей ФОКИН (фото).
ДОРОГА И ЯДОХИМИКАТЫ.
— Их становится меньше из-за антропогенного прессинга, распашки земель и применения ядохимикатов против грызунов. Ежи съедают отравленных вредителей и потом гибнут сами. Играет роль и изменение климата. Но сложно выделить какой-то один фактор. Скорее всего, это действует комплексно.
Самую же большую опасность для ежей представляют ядохимикаты и дороги. Многие гибнут на дороге, особенно ночью. Почему привлекательна дорога? Потому что за день она нагревается и туда прилетают насекомые, которых они едят. И, соответственно, их часто сбивают авто.
Чтобы ушастые ежи окончательно не исчезли в Ростовской области, их охраняют в заповеднике. Также, считает Алексей Тихонов, мог бы помочь и контроль над использованием ядохимикатов.
Зачастую ушастые ежи гибнут на дорогах. Иван ВИСЛОВ.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ.
А вот белогрудым ежам, которых привыкли видеть ростовчане, повезло больше.
— С ними у нас более-менее все нормально: они и в города заходят, и в Ростове их можно даже в некоторых местах увидеть. Например, в Ботаническом саду и крупных парках. Студенты даже на Братском кладбище находили.
На вопрос «Почему одних ежей становится все меньше, а других нет?», Алексей Тихонов ответил так:
— Есть такой термин — экологическая пластичность. Это — способность выдерживать изменяющиеся условия. Белогрудый еж более экологически пластичен, чем ушастый. Он лучше переносит взаимодействие с человеком и антропогенные факторы. И поэтому его больше.