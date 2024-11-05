«Оказались под угрозой исчезновения»: Ушастых ежей внесли в Красную книгу Ростовской области

— Подсчитать сложно. Чтобы иметь данные, нужно их хотя бы их видеть. Но, выезжая в ареал обитания, я уже в течение нескольких лет даже студентам не могу показать, как они выглядят. Теперь только иногда такой вид ежей попадается сотрудникам заповедника «Ростовский».