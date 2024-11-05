На каких трамвайных маршрутах проезд подорожает до 50 рублей в Краснодаре

Напомним, в Краснодаре состоялась пресс-сконференция (16+), посвященная теме модернизации МУП «КТТУ». Согласно полученным данным, в городе на текущий момент 308 трамваев и 206 троллейбусов, которые перевозят по 16 трамвайным и 12 троллейбусным маршрутам. В ближайшее время на них запланировано поышение стоимости проезда с 45 до 50 рублей.