Как меняется семья в современном мире

И ладно бы если б на семьи обрушивались только внешние обстоятельства. Двое ведь и сами с собой рискуют вступить в схватку. Когда функции людей в паре становятся слишком различными — им все сложнее понять друг друга. Классика: женщина думает, что мужчина никогда не поймет, каково это возиться с ребенком, умирать от страха за эту кроху, не спать ночами, терять здоровье, прощаться с карьерными перспективами, а мужчина злится, что он вывозит в одно лицо обеспечение троих, потому что это вам не горшки с пеленками. Было бы неплохо этим двоим иногда подменять друг друга. Вот только планировать такое нужно заранее. Возможность для маневра создают у обоих гибкие графики, возможность дистанционки или полный фриланс, наличие сбережений, владение на базовом уровне кулинарными навыками и понимание устройства домашнего быта. А если универсальный солдат кто-то один, то опять-таки семья эта с большой долей вероятности обречена на поражение.