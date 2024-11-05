В Черемхово завершили ремонт детского сада

Детский сад, построенный еще в 1958 году, еще ни разу капитально не ремонтировался, в двухэтажном здании делались только текущие ремонты. На этот раз здесь обновили все инженерные коммуникации — отопления, водоснабжения, канализации. Утеплили кровлю, покрасили фасад, смонтировали современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Обновили интерьер групп, в которых может заниматься до 100 детей, заменили двери и окна.