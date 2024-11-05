В Черемхово завершили ремонт детского сада

Торжественное открытие детского сада № 26 состоялось в Черемхово: в здании с 2023 года проходил капитальный ремонт. Средства на это — более 38 миллионов рублей — были выделены по областной программе «Развитие образования» из регионального и муниципального бюджетов.
Детский сад, построенный еще в 1958 году, еще ни разу капитально не ремонтировался, в двухэтажном здании делались только текущие ремонты. На этот раз здесь обновили все инженерные коммуникации — отопления, водоснабжения, канализации. Утеплили кровлю, покрасили фасад, смонтировали современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Обновили интерьер групп, в которых может заниматься до 100 детей, заменили двери и окна.
— Важно, что капремонт в садике выполнен комплексно: от замены всех инженерных сетей до оснащения современной системой безопасности. В обновленном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания детей, — отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
По этой же областной программе продолжаются ремонты еще шести детских садов Приангарья: в Иркутске, Баяндаевском, Иркутском, Осинском, Нижнеилимском и Балаганском районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22 многодетные жительницы Иркутской области в этом году будут награждены почетными знаками «Материнская слава».