Синяки на теле оказались симптомом страшной болезни: первоклассница борется с раком

— Юля стойко и не по своим годам переносила обследования и последствия «химии». Врачи привели ее в отделение, где показали кровь в пробирках и рассказали о том, что есть «хорошие» клетки, а есть «плохие». И от последних нужно избавляться. Несмотря на слабое состояние она всегда улыбается, когда к ней приходят врачи, не капризничает. Конечно, она понимает, что происходит, потому что пару раз спрашивала меня, мол, «Почему именно со мной?». Но я всегда стараюсь успокоить ее, даю уверенность в том, что все будет хорошо!