Синяки на теле оказались симптомом страшной болезни: первоклассница борется с раком

7-летняя Юля Черненко из села Баклаши Шелеховского района Иркутской области никогда серьезно не болела. Девочка любит играть в шахматы и рисовать, проводить время со своими братьями и сестрами, а весной этого года готовилась к важному событию в своей жизни — выпускной в детском саду. Никто даже не мог представить, что здоровье будущей первоклассницы может сильно пошатнуться. Но в марте жизнь Юли и ее мамы изменилась навсегда. У маленькой сибирячки обнаружили рак.
На теле появились синяки и сыпь.
46-летняя Вера Черненко — мама пятерых детей. Юля — самая младшая из них. Практически всю жизнь женщина посвятила их воспитанию. С супругом Вера развелась несколько лет назад, поэтому большинство забот о доме и детях сейчас лежат исключительно на ее плечах.
— В начале этого года начала замечать, что на теле Юли появлялись синяки. Не могла понять откуда. Дети у нас дружные, не дерутся между собой. Воспитатели в детском саду тоже уверяли, что никто ее не обижал. Насторожилась! Решила, что, наверное, ударилась обо что-то, — рассказывает Вера Черненко. — 7 марта дочке исполнилось семь лет. А 13 марта, когда я забирала Юлю из сада, обратила внимание, что на теле вновь есть синяки и красная сыпь, похожая на кровоподтеки…
Женщина в тот же день повезла дочь к педиатру. У Юли взяли кровь для анализов. Ознакомившись с их результатами, врач незамедлительно направила ребенка в отделение онкогематологии Иркутской областной детской больницы.
7 марта 2024 года Юле исполнилось семь лет. Фото: из личного архива героев публикации.
— Там ребенка у меня сразу же забрали и сказали ехать домой за вещами, так как показатели крови были критическими и дочь нужно оставить в больнице. На следующий день у нас взяли пункцию. Опасения врачей о том, что это точно рак подтвердились. Поэтому Юле сразу же назначили химиотерапию. Конечно же, я была в шоке о того, что происходило. Было очень страшно…
На помощь пришел старший брат.
Через некоторое время, врачи вынесли Юле официальный диагноз — «острый миелобластный лейкоз». Девочка прошла 4 курса химиотерапии и провела пять месяцев в больнице Иркутска. Положительный результат появился уже после первого этапа лечения…
— Юля стойко и не по своим годам переносила обследования и последствия «химии». Врачи привели ее в отделение, где показали кровь в пробирках и рассказали о том, что есть «хорошие» клетки, а есть «плохие». И от последних нужно избавляться. Несмотря на слабое состояние она всегда улыбается, когда к ней приходят врачи, не капризничает. Конечно, она понимает, что происходит, потому что пару раз спрашивала меня, мол, «Почему именно со мной?». Но я всегда стараюсь успокоить ее, даю уверенность в том, что все будет хорошо!
В это время Вера и старшие дети сдавали анализы на типирование генов, чтобы выяснить, кто лучше всего может подойти в качестве донора костного мозга для Юли, отправляли результаты в медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга. В конце сентября ответ пришел из северной столицы.
— Врачи решили, что трансплантация необходима чем скорее, тем лучше, поскольку у дочки был выявлен генетически-мутированный ген, из-за которого может произойти рецидив. Осенью Юля пошла в школу, в первый класс. Но учебу пришлось прервать, и мы в экстренном порядке полетели в Санкт-Петербург, на консультацию.
Юле провели необходимые обследования и анализы. По результатам типирования членов семьи Черненко, больше всего в качестве донора для девочки подошел старший брат девочки — 21-летний Даниил.
— Сын согласился не раздумывая, хоть ему и было страшно из-за возможных рисков. Но не помочь сестре он не мог! В начале прошлого месяца он вылетел к нам. Трансплантацию провели 31 октября. Сама процедура прошла успешно. Сейчас Даниил уже в Иркутске, скоро вернется к занятиям в университете. Есть некоторые ограничения, например, ему нельзя заниматься физической нагрузкой две недели. Также еще не до конца восстановились некоторые показатели организма. А вот для Юли все только начинается…
Нужна помощь.
Как рассказывает Вера, сейчас врачи внимательно наблюдают за состоянием ребенка. Никто не может дать прогнозов о том, как именно поведет себя организм после пересадки донорских клеток. Юле провели две химиотерапии, которые направлены на уменьшение рисков для здоровья.
На 30-й день после трансплантации врачи сделают девочке пункцию. Если все сложится успешно, то под наблюдением медиков в Санкт-Петербурге мать и дочь пробудут до 100-го дня. После этого их смогут отпустить домой. А на следующий прием семья должна будет приехать в северную столицу через три месяца.
Черненко нуждаются в помощи. На трансплантацию для Юли выделили квоту, но дальнейшие обследования и реабилитация только за собственный счет.
По результатам типирования членов семьи Черненко, больше всего в качестве донора для девочки подошел старший брат девочки. Фото: из личного архива героев публикации.
— Сейчас мы пока находится в больнице, но через месяц, если все будет успешно, нас выпишут в дневной стационар. Если повезет, то нам сможет помочь фонд. Если у них будут свободные комнаты, то нам предоставят жилье. А если нет, то придется искать его самостоятельно. Некоторые лекарства предоставляют в клинике, а что-то нужно покупать самим. Также нужно специальное питание, посуда, зимняя одежда, так как в Санкт-Петербург мы ехали без теплых вещей и даже не знали, на какое время останемся здесь.