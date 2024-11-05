Воронежским школьникам рассказали, сколько баллов ЕГЭ нужно для поступления в вузы

Минобрнауки определило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2025 году, сообщили в министерстве образования Воронежской области во вторник, 5 ноября. Речь идет обо всех вузах, кроме педагогических. Показатели остались на уровне 2024 года по всем общеобразовательным предметам. Исключения составили математика и история, где пороговые значения были увеличены на один балл. Минимальные баллы для поступления следующие:
- обществознание — 45 баллов;
- информатика — 44 балла;
- русский язык, математика, литература, география — 40 баллов;
- химия, физика и биология — 39 баллов;
- история — 36 баллов;
- иностранный язык — 30 баллов.
— Важно, что это лишь минимальные баллы. Каждый университет вправе повышать эту планку в стремлении получить наиболее подготовленных абитуриентов. Требования по баллам, а также правила приема на 2025−2026 учебный год вузы должны опубликовать на своих сайтах не позднее 20 января 2025 года, — отметили в министерстве образования Воронежской области.
Ранее министерство просвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения ЕГЭ в 2025 году. Основной период проведения ЕГЭ с резервными днями запланирован с 23 мая по 4 июля.