Воронежским школьникам рассказали, сколько баллов ЕГЭ нужно для поступления в вузы

Минобрнауки определило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2025 году, сообщили в министерстве образования Воронежской области во вторник, 5 ноября. Речь идет обо всех вузах, кроме педагогических. Показатели остались на уровне 2024 года по всем общеобразовательным предметам. Исключения составили математика и история, где пороговые значения были увеличены на один балл. Минимальные баллы для поступления следующие: